Bolsonaro ouve vaias e “uh, vai ser preso” no jogo do Vasco em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro ouviu vaias e repetidos gritos de “uh, vai ser preso” de parte da torcida do Vasco durante a partida contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca na noite desta quarta-feira, 5, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Um vídeo que registrou os protestos começou a circular nas redes sociais na tarde desta quinta.

Assista a seguir:

Indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, o ex-presidente estava acompanhado do primogênito, o senador Flávio Bolsonaro, que é vascaíno. Após as manifestações, torcedores comemoraram e gritaram quando ele deu as costas e entrou em um camarote do estádio.

Outro vídeo gravado em outro momento, por trás de Bolsonaro, mostra-o sendo ovacionado e chamado de mito, acenando para o público:

Bolsonaro e @FlavioBolsonaro no Mané Garrincha DF. Vasco x Fluminense 05.02 pic.twitter.com/7FYuaSZUvN — Mário C Carvalho (@MarioCarvalho28) February 6, 2025

Em tempo: o Vasco perdeu para o Fluminense de virada, por 2 a 1.