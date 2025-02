Bolsonaro responde se tem medo de Nikolas Ferreira ultrapassá-lo

Jair Bolsonaro falou sobre o que pensa de Nikolas Ferreira e se tem “medo” do deputado federal ganhar mais apoio do que ele. O ex-presidente deixou claro que o deputado federal é jovem, mas que possui a “cabeça no lugar”.

O ex-presidente afirmou que o deputado “se animou” com uma proposta de mudança no Senado para que candidatos de 30 anos pudessem se candidatar. Bolsonaro também afirmou que orientou Nikolas a deixar um evento que estava marcado em Belo Horizonte para estar presente em um protesto em Copacabana, no Rio de Janeiro.

“Ele se animou com uma Proposta de Emenda a Constituição que mudaria pra 30 anos a candidatura para o Senado (…) Mas ele tem a cabeça no lugar”, disse Bolsonaro sobre o jovem deputado.

Para assistir à entrevista completa, é só acessar o canal do YouTube da Leo Dias TV a partir das 18h.Clique aqui. E para conferir os melhores momentos da entrevista, siga @leodias e @leodiastv nas redes sociais.