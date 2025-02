Bolsonaro volta a dizer que não há motivos para sua prisão e que, se ocorrer, é por arbitrariedade

“Não tem motivo para minha prisão”, disse, nesta segunda-feira (24), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que, caso isso aconteça, será “mais uma arbitrariedade”.

Na semana passada, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), no âmbito da investigação que aponta uma trama golpista no país.

“Não tem motivo para prisão minha. Mais uma arbitrariedade, não tem motivo. Esperar a prisão de jeito nenhum. Alguns dizem até que eu estou pensando em fugir, ora, eu estive nos Estados Unidos durante três meses, podia ter ficado lá, tinha oferta para trabalhar por lá. E vim pra cá, enfrentar isso aqui e buscar realmente meu espaço político para 26. Eleições de 2026 sem meu nome é negação da democracia”, afirmou Jair Bolsonaro em entrevista a rádio CBN Recife nesta manhã.

“O tempo todo ameaça de prisão, é um prosseguimento da narrativa do golpe. A prisão, ninguém gosta dela. Essa possível prisão, se ocorrer, será por arbitrariedade”, acrescentou.

Na noite de ontem (23), a Polícia Federal (PF) divulgou uma série de áudios dos citados no inquérito, que aponta a articulação de um suposto plano golpista no contexto das eleições gerais de 2022.

Um dos áudios detalha uma conversa entre os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto, então assistente do Comandante Militar do Sul, e Fabrício Moreira de Bastos, que atuava no Centro de Inteligência do Exército, no dia 21 de dezembro de 2022.

Segundo o diálogo, apontado pela PF como uma das evidências de que havia um decreto “golpista” pronto, Bolsonaro estava com medo de ser preso e, por isso, não assinou o documento por falta de adesão das Forças Armadas.

A conversa entre Corrêa Netto e Bastos foi nos seguintes termos: Coronel Bastos: “Vento mudando na guarnição…” Coronel Corrêa Netto (em áudio): “O que está rolando aí, velho? Eu falei com o Cid hoje… Cid falou: pô, pode esquecer que não vai rolar nada, não. Ele falou: cara, pode esquecer, não deve… o decreto não vai sair. Presidente não vai fazer. Só faria se tivesse o apoio das Forças Armadas, porque ele está com medo de ser preso. Se acontecer alguma coisa, vai ser preso e o caramba e tal. Não vai soltar nada, não. Falei com ele agora de manhã. O que está acontecendo de novidade por aí?” Coronel Bastos: “Bem, a novidade é que, hoje, o GFG [general Freire Gomes] iria para Goiânia para sua despedida, mas cancelou o evento e houve uma reunião com todos os 4 estrelas…”