Bombeiros encontram irmãos gêmeos afogados em lago no interior de SP

Corpos de dois irmãos gêmeos afogados foram encontrados em um lago em Viradouro, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (3/2), pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a Defesa Civil da cidade, a suspeita é de que um deles tenha afundado e o outro tentado socorrer.

Antes do acidente, os gêmeos estavam com mais três amigos se divertindo próximos ao rio, quando decidiram nadar um pouco. Segundo a prefeitura de Viradouro, o lago tem pelo menos três metros de profundidade.

As buscas começaram no fim da tarde de domingo (2/2), que foram interrompidas ao anoitecer. Na manhã desta segunda-feira (3/1), elas foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros de Bebedouro — também do interior paulista.

Após a localização dos jovens pelos bombeiros, nessa manhã, a prefeitura local se manifestou em nota nas redes sociais:

“Com imensa tristeza, lamentamos a partida precoce dos irmãos Miguel e Matheus, vítimas de um trágico afogamento no Lago Municipal. Expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias e amigos, desejando que encontrem amparo e conforto neste momento de profunda dor. Agradecemos o apoio dos Bombeiros de Bebedouro, da Polícia Militar, da Defesa Civil de Viradouro, dos socorristas municipais, a empresa de vigilância patrimonial que prontamente mobilizou as equipes de resgate e de todos que colaboraram nas buscas, demonstrando dedicação e solidariedade em um momento tão difícil”.

O lago é monitorado por uma empresa de segurança terceirizada, que alega conter uma placa de proibido nadar no local. A água turva dificultaram as buscas.