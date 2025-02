Bombeiros resgatam motor após naufrágio de barco no rio Macauã; veja vídeo

Na manhã desta terça-feira (4) os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira conseguiram encontrar dentro do rio macauã um motor de embarcação, da marca Honda de HP. A guarnição foi acionada após um barco naufragar nas proximidades da comunidade Liberdade.

Ao chegar ao local do alagamento, os mergulhadores fizeram minuciosa varredura subaquática, encontrando o motor no leito do rio. Em seguida, o equipamento foi devolvido ao proprietário. “A ação demonstra a eficácia e preparo da equipe em operações de busca e resgate em meio aquático”, diz nota do 6º BEPCIF.

Apesar no naufrágio, os ocupantes da embarcação conseguiram sobreviver.