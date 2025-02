Um bebê de dois meses foi salvo pelo Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, no interior do estado do Acre, após sofrer um engasgo durante a manhã do ultimo domingo (23).

O resgate foi realizado pelo sargento Damasceno, que aplicou os procedimentos adequados para desobstruir as vias respiratórias da criança. Apesar do sucesso na manobra, o bebê apresentou sinais de broncoaspiração e recebeu atendimento complementar da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após os primeiros socorros, a criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, onde segue em observação.