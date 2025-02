Bombeiros suspendem buscas por jovem que desapareceu nas águas do Rio Juruá

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) suspendeu as buscas pelo jovem de 23 anos que desapareceu no Rio Juá, após cair de uma embarcação no último sábado (8), nas proximidades da foz Rio Lagoinha, na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior acreano.

De acordo com o comandante da corporação na região, capitão Josadac Cavalcante, as operações de resgate foram dificultadas pela extensão do percurso percorrido pela embarcação e pela falta de visibilidade no fundo do manancial.

Ainda segundo ele, a última vez que a vítima foi vista na embarcação até o momento em que deram falta, a embarcação percorreu mais de 4 km. O que inviabilizou o mergulho, já que a equipe não conseguiu ter visibilidade do fundo do rio.

Os bombeiros realizaram apenas buscas superficiais, percorrendo cerca de 15 a 20 km rio abaixo. No entanto, após dias de operação, Alessandro Oliveira Marinho não foi localizada e as buscas foram encerradas. O comandante orienta que pescadores e moradores da região avisem às autoridades caso encontrem qualquer sinal da vítima.