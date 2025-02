Bope apreende quase 30 kg de drogas em residência de Rio Branco; mulher é presa

Pelo menos 30 kg de drogas foram apreendidos por policiais da Companhia de Policiamento de Choque (CpChoque) da Polícia Militar na tarde deste domingo (9), no bairro Panorama, parte alta da cidade.

A apreensão ocorreu durante um patrulhamento na região. Os militares receberam a informação de que um carregamento de drogas havia chegado a uma residência situada na Rua Pirarara.

A equipe policial realizou uma averiguação e, ao chegar ao local, visualizou um indivíduo saindo da casa com uma embalagem na mão. Ao perceber a presença da polícia, o homem se desfez do pacote e fugiu para uma região de mata. Os policiais recolheram a embalagem e constataram que, possivelmente, se tratava de maconha. Em seguida, entraram pelo portão, que estava aberto, e encontraram uma mulher com as características repassadas, sentada, ao lado de três embalagens idênticas.

No local, os militares encontraram mais embalagens em formato de tijolos, que totalizaram 29,870 quilogramas de substância aparentando ser maconha.

Os policiais encaminharam toda a droga apreendida à Delegacia de Flagrantes, juntamente com a envolvida, para que fossem tomadas as providências cabíveis.