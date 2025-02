Bope leva terapia com cães para crianças em tratamento contra o câncer no Acre

Proporcionando maior humanização no atendimento e integração na sociedade, na manhã desta quarta-feira, 12, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizou uma visita à Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Acre (Unacon) com a Companhia de Policiamento com Cães (CPCÃES).

Acompanhados da labradora Alfa, de sete anos de idade, os agentes de segurança visitaram crianças atendidas no Hospital de Câncer do Acre, desenvolvendo uma ação chamada de cinoterapia, uma modalidade de terapia que usa a interação com cachorros para melhorar a saúde física e mental das pessoas.

Com uma média de 35 crianças por mês, a Unacon realiza consultas oncológicas e tratamentos de quimioterapia de maneira humanizada na área da brinquedoteca que leva o nome de Sarah Assis Felício, em homenagem à empresária falecida em 2011, por sua reconhecida contribuição ao hospital. No ano passado, o espaço foi reformado por meio da parceria entre o governo do Acre e a Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

Frente à atividade, o tenente Orimacélio Martins, comandante da CPCÃES, evidencia: “O Bope busca sempre estar presente com a sociedade, seja com operações de segurança ou de ações sociais. Atendemos às demandas que recebemos de muito bom grado. A atuação da polícia vai muito além do prender. Temos todos um compromisso com a comunidade, sendo um pilar de segurança e garantindo o bem-estar de todos”.

A companhia de policiamento com cães conta com o esforço de 18 profissionais e de 11 cães, os quais prestam apoio à Polícia Civil e Militar, atuando principalmente no farejamento de tráfego ilegal de armas e drogas. Pastor belga malinois, pastor alemão e labrador são as raças treinadas pelos policiais, e o tenente ressalta que o Bope aceita doação de cães das referidas raças, de no máximo dois anos, para treinamento e integração à equipe.

Em sua última sessão de quimioterapia, o pequeno Heitor da Costa, de sete anos, teve a surpresa de conhecer a labradora do Bope. Na companhia de sua mãe, Raimunda Nonata da Costa, o paciente está sendo acompanhado pelos cuidados do hospital oncológico desde outubro de 2024. Residente do município de Feijó, Nonata agradece: “Estamos muito felizes com a recuperação do Heitor. Temos muita gratidão à Deus e ao governo do Acre por nos dar esse tratamento de primeira, sempre com muito amor e cuidado comigo e meu filho”.

John Lima, gerente administrativo do Unacon, acompanhou o momento e destacou a parceria valorosa do Batalhão: “Esse apoio traz resultados muito positivos para as crianças. Todas elas ficam super animadas com a presença dos animais e também gostam da interação com os policiais. Com o exemplo, muitas se inspiram e sonham em entrar nessa profissão, sonhando com um futuro melhor”.