Botafogo e Flamengo se enfrentam em grande decisão neste domingo; onde assistir

Neste domingo (2), o futebol brasileiro terá um confronto eletrizante na Supercopa do Brasil, onde o Botafogo duelará contra o Flamengo. A partida será realizada no Estádio Mangueirão, em Belém, às 16h. Este clássico carioca promete emoções intensas, com os torcedores ansiosos para ver quem levará o troféu para casa.

Onde Assistir

Os fãs poderão acompanhar a partida ao vivo pela TV Globo, Sportv e Premiere, garantindo que a emoção do jogo chegue a todos os lares.

Outros Jogos do Dia

Além da Supercopa, diversos campeonatos nacionais também estarão em ação neste domingo, oferecendo uma variedade de jogos para os amantes do futebol. Confira a programação:

Campeonato Paulista

Água Santa x Ponte Preta** – 16h – Uol Play, Nosso Futebol, Zapping TV

Guarani x Palmeiras** – 20h30 – Record, Cazé TV, Uol Play, Nosso Futebol, Zapping TV e YouTube da CBN

Campeonato Carioca

Sampaio Corrêa-RJ x Bangu** – 16h – Bandsports e Goat

Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu** – 19h15 – Bandsports e Goat

Fluminense x Boavista** – 21h – Sportv, Premiere e YouTube da CBN

Campeonato Gaúcho

Internacional x Avenida** – 20h30 – Premiere

Campeonato Mineiro

Cruzeiro x Uberlândia** – 18h30 – Premiere

Competições Internacionais

Os campeonatos europeus também prometem grandes confrontos neste domingo:

Campeonato Inglês

Brentford x Tottenham** – 11h – ESPN 4 e Disney+

Manchester United x Crystal Palace** – 11h – ESPN e Disney+

Arsenal x Manchester City** – 13h30 – Disney+

Campeonato Espanhol

Barcelona x Alavés** – 10h – Disney+

Valencia x Celta de Vigo** – 12h15 – Disney+

Osasuna x Real Sociedad** – 14h30 – ESPN 2 e Disney+

Betis x Athletic Bilbao** – 17h – Disney+

Campeonato Italiano

Juventus x Empoli** – 8h30 – ESPN e Disney+

Fiorentina x Genoa** – 11h – Disney+

Milan x Inter de Milão** – 14h – ESPN e Disney+

Roma x Napoli** – 16h45 – Disney+

Campeonato Alemão

Frankfurt x Wolfsburg** – 11h30 – Goat

Bayer Leverkusen x Hoffenheim** – 13h30 – Cazé TV e Prime Video

Com uma programação repleta de jogos emocionantes, os torcedores têm a oportunidade de acompanhar suas equipes favoritas em ação, tanto no Brasil quanto na Europa. O destaque do dia, claro, fica por conta do embate entre Botafogo e Flamengo, que promete ser um verdadeiro espetáculo. Prepare-se para um domingo cheio de futebol!