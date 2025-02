Botafogo perde para Racing na Argentina e vê título da Recopa mais distante

Se as individualidades não funcionaram, o coletivo, tão forte em 2024, também falhou. Um exemplo claro estava na dispersão tática do time. Em uma das poucas vezes que o time o Botafogo controlou a posse na frente, Marlon Freitas recebeu na intermediária e se viu sem opções para passes, com espaços largos no campo sem a presença de um jogadores alvinegro. Isso prova a falta de compactação e do quanto o time, mesmo com a manutenção da maioria das peças, tem se distanciado das características.

Barboza, melhor zagueiro do time, se viu desequilibrado em campo. Atingiu o Martínez na cabeça dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti, convertido por Vietto. Depois, ele cometera outro erro.

O jogo foi para o intervalo com o revés para os cariocas por 1 a 0. Na ida para o vestiário, os jogadores davam claros sinais de apatia. Cabisbaixos e sem conversas uns com os outros. Na torcida se viam semblantes parecidos.

Caçapa não mudou no intervalo, mas a conversa interna pareceu ter surtido um pouco de efeito. O Botafogo voltou controlando melhor jogo, mas ainda sem criatividade e dinâmica capaz de furar a defesa – fragilizada nesse início de temporada – do Racing.

O time começou a apostar nos lançamentos. E uma dessas chegadas foi aos 11, quando Vitinho lançou para Igor Jesus, que demorou para ajeitar e finalizar, e o defensor ficou com a bola. O centroavante, apesar de não ter concluído a jogada, foi um dos que mais se movimentou para tentar levar perigo ao adversário.

Igor Jesus em ação em Racing x Botafogo — Foto: Vitor Silva/Botafogo

Mas o controle durou pouco. O ambiente, com a torcida cantando a todo instante, também ajudava o Racing. Em campo, ao estilo argentino e catimbador, nas chegadas mais fortes, os jogadores iam em direção ao árbitro para pressionar.

Foi então que Caçapa identificou que o Botafogo estava muito recuado e mudou peças acertadamente. Porém, Rwan Cruz entrou afoito e tentando resolver na individualidade. A mente queria, mas a perna não caprichava.

Aos 17, na sede pelo empate, Barboza abandonou a defesa e foi para o ataque, quando os argentinos roubaram a bola e encontraram Danilo Barbosa sozinho e sem cobertura. Martínez fica cara a cara com John e bate por cobertura.

Barboza e Savarino lamentam derrota do Botafogo para o Racing — Foto: REUTERS/Cristina Sille

Se estava ruim, podia piorar. E piorou. O Racing teve ainda mais chances e só não ampliou – ou transformou o placar em goleada – porque John fez boas defesas. Além disso, Cuiabano, que entrou para fortalecer o lado esquerdo ofensivo, foi expulso por atingir Colombo com um chute no rosto aos 41 minutos.