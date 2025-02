Boxeador irlandês morre aos 28 anos após sofrer lesão cerebral em luta

O boxeador irlandês John Cooney morreu aos 28 anos de idade devido a lesões cerebrais sofridas em uma luta, anunciou seu promotor neste sábado (8).

“É com total devastação que temos que anunciar que, após uma semana de batalha por sua vida, John Cooney infelizmente faleceu”, disse o promotor Mark Dunlop em uma publicação no Instagram.

“Ele era um filho, irmão e parceiro muito amado e levará uma vida inteira para esquecermos o quão especial ele era”, acrescentou Dunlop. “RIP John ‘The Kid Cooney.’”

Cooney estava defendendo seu título da categoria super pena contra o galês Nathan Howells no Ulster Hall em Belfast, no dia 1º de fevereiro, quando a luta foi interrompida no nono round.

Ele foi levado ao Royal Victoria Hospital de Belfast para tratamento e posteriormente passou por uma cirurgia para aliviar a pressão em seu cérebro de uma hemorragia intracraniana, disse Dunlop no início desta semana.

“Sr. e a Sra. Cooney e sua noiva Emmaleen gostariam de agradecer à equipe do Royal Victoria Hospital de Belfast, que trabalhou incansavelmente para salvar a vida de John e a todos que enviaram mensagens de apoio e orações”, acrescentou o promotor na declaração de sábado.

Cooney conquistou seu título pela primeira vez com uma vitória contra Liam Gaynor em novembro de 2023. Ele então passou quase um ano longe do ringue com uma lesão na mão antes de derrotar Tampela Maharusi em outubro.

“Que tragédia saber do falecimento do boxeador @jhc_boxing após sua luta alguns dias atrás”, escreveu o ex-boxeador britânico Ricky Hatton no Instagram.

“Isso não acontece com frequência em nosso esporte, mas quando acontece é tão terrível, e nos lembra de viver cada dia como se fosse o último. Meu amor e meus melhores votos estão com John e sua família.”

O promotor irlandês e ex-campeão peso-pena Barry McGuigan descreveu Cooney como um “jovem boxeador excelente” em um post no X, acrescentando: “Envio minha família e minhas mais profundas condolências à noiva de John, Emmaleen, e seus pais e sua família RIP.”