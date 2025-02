Brasil vence Paraguai e garante vaga no Mundial Sub-20

O Brasil venceu o Paraguai por 3 a 1, nesta segunda-feira (10), pelo hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. O resultado carimbou a vaga do país no Mundial da categoria, que será realizado no Chile ainda neste ano.

Agora, a Seleção Brasileira ocupa a 1ª posição entre os seis clubes da competição, possui 100% de aproveitamento nesta fase, mas ainda pode ser ultrapassado pela Argentina, que joga contra a Colômbia às 19h30 (de Brasília).

O começo de jogo foi mais estudado por conta do forte calor. Entretanto, quando o Brasil foi ao ataque, balançou as redes duas vezes com Gustavo Prado e Rayan. Na sequência, a Amarelinha retraiu e Aguayo reduziu o marcador. O time brasileiro poderia ter voltado a ampliar o placar com Pedrinho após chute de cobertura, mas a bola saiu raspando.

No segundo tempo, o Paraguai foi para cima, teve boas chances, mas parou no goleiro Felipe Longo. Em contra-ataque na reta final, Pedrinho cruzou, o goleiro Insfrán saiu errado, a bola ficou com Alisson e o jogador da Seleção Brasileira estufou a rede.

Como o Brasil não vai terminar o Sul-Americano atrás do Uruguai, a Seleção carimbou a vaga na Copa do Mundo Sub-20.

Veja tabela de classificação do Sul-Americano Sub-20:

Relembre as jogadas da partida

49′ – FIM DE JOGO! O Brasil vence o Paraguai por 3 a 1.

47′ – Jair lança para o ataque, mas ninguém do Brasil acompanha e a bola fica com o goleiro paraguaio.

45′ – +4! Partida vai até 49!

43′ – Caballero arrisca finalização, mas manda longe do gol

41′ – MUDANÇAS NO BRASIL! Gustavo Prado e Rayan saem, enquanto Filipe Bordon e Zé Guilherme entram

39′ – SUBSTITUIÇÃO NO PARAGUAI! Saem Aguayo e Quintana, entram Arguello e Puzzo

37′ – Gustavo Prado recebe de Pedrinho na área, tenta ter domínio para concluir a jogada, mas Balbuena rasga o perigo.

35′ – Brasil fica mais no campo de defesa e aposta nos contra-ataques contra o Paraguai.

33′ – Pedrinho ajuda a armar o contra-ataque, cruza rasteiro para a área, Insfrán saiu mal e a bola ficou com Alisson para estufar as redes.

32′ – GOOOOOOOOLLLL DO BRASIL! Alisson marca após contra-ataque.

31′ – Cobrança de falta para o Paraguai para na barreira.

29′ – Falta perigosa para o Paraguai na entrada da área.

27′ – AMARELADOS! Diego León, do Paraguai, e Paulinho, do Brasil, são advertidos com cartão.

25′ – AMARELOU! Aguayo recebe o cartão e é o primeiro jogador do Paraguai advertido.

23′ – Alisson entra na área pela esquerda, finaliza, mas chuta torto

22′ – SUBSTITUIÇÃO! Paraguai tira Alfonso e Morínigo; entram Fernandez e Miño.

21′ – Brasil começa a retomar um pouco mais a posse de bola e fica perto da área do Paraguai.

19′ – Paraguai domina a partida no momento. Situação delicada para o Brasil que recebe vários cruzamentos na área e necessita da grande atuação do goleiro Felipe Longo.

18′ – SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Wesley e Moscardo saem, Alisson e Kauan Rodrigues entram.

17′ – ESPALMAAAA O GOLEIRO! Alfonso cobra a falta, a bola passa pela barreira e Felipe Longo mergulha para espalmar.

16′ – Falta perigosa para o Paraguai! Aguayo é derrubado perto da área e o lance pode causar perigo para o gol do Brasil.

14′ – AMARELADO! Moscardo recebeo cartão amarelo e fica pendurado.

12′ – Brasil tenta sair jogando, mas não consegue dar perigo para o gol do Paraguai.

10′ – Paraguai trabalha a bola perto da área do Brasil, mas os brasileiro fazem barreira para complicar a vida do adversário.

8′ – Alfonso arrisca finalização de fora da área, mas pega mal e manda para longe.

6′ – NO TRAVESSÃO! Alfonso solta bomba de fora da área e explode no travessão antes de sair pela linha de fundo.

4′ – O Brasil troca passes na defesa, mas o Paraguai pressiona e, quando rouba a bola, tenta cruzamentos rasteiros na área brasileira.

2′ – DEFENDE O GOLEIRO! Pedrinho recebe bola no ataque, dribla a defesa, tenta toque na saída do goleiro e o Insfrán espalmou.

1′ – SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Paulinho entra no lugar de Arthur Dias.

0′ – A BOLA VOLTA A ROLAR! Começa o segundo tempo para Paraguai e Brasil.

Intervalo – As equipes já estão em campo. O segundo tempo deve começar em breve.

Intervalo – Apesar do Brasil estar no topo da tabela, a Argentina ainda vai disputar sua partida da terceira rodada e pode retomar a liderança. Portanto, o saldo de gols contra o Paraguai é extremamente importante.

48′ FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Brasil vai para os vestiários com vantagem sobre o Paraguai.

46′ – Wesley avança pela esquerda, tenta cruzar, se atrapalha com a bola e a redonda sai em tiro de meta para o goleiro do Paraguai

45′ – +3! Árbitro assinala que o primeiro tempo vai até os 48′!

44′ – AMARELADO! Breno Bidon recebe advertência após jogar o braço no rosto do Caballero. Esse foi o primeiro cartão da partida.

42′ – Brasil adianta a marcação, defesa paraguaia recua bola na fogueira para o goleiro e Insfrán consegue dar chutão para aliviar a ofensividade da Amarelinha.

40′ – Paraguai tenta investida ofensiva em peso, mas Arthur corta a bola e afasta o perigo.

38′ – Guiñazu cruza, Caballero mergulha de peixinho, não alcança a bola, mas o bandeira flagra a posição irregular do paraguaio.

37′ – QUASEEEE! Pedrinho recebe lançamento de Wesley, tenta chute por cobertura e a finalização sai raspando a trave.

35′ – Pedrinho tenta distribuir o jogo para ameçar o gol adversário, mas defesa do Paraguai permanece compacta.

33′ – Brasil tenta esfriar o jogo para conter o ímpeto da seleção paraguaia.

31′ – Escanteio do Paraguai não oferece perigo para a Seleção Brasileira.

30′ – DEFESA ESPETACULAR! Diego León recebe cruzamento na área, cabeceia no contrapé do goleiro brasileiro, mas Felipe Longo se estica e espalma para escanteio.

28′ – ISOLOUUU! Rayan rouba a bola, invade a área e, contra-ataque, finaliza diante do goleiro, mas manda muito por cima do gol.

26′ – Paraguai tenta pressionar para embalar o empate de uma vez.

25′ – Depois de escanteio, Ángel Aguayo sobe mais que a marcação, cabeceia e conta com toque caprichoso da trave para acabar no fundo da rede.

24′ – GOOOOOOLLLL DO PARAGUAI! Aguayo desconta após marcar de cabeça.

23′ – Jogo fica bastante estudado e o Paraguai toma a maioria das ações agora.

21′ – Curiosidade: esse resultado parcial já classifica o Brasil para o Mundial Sub-20.

19′ – Com o resultado de momento, o Brasil está na liderança do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20.

17′ – Rayan recebe bola de Pedrinho no ataque, chuta no meio das pernas do goleiro e deixa o Brasil em situação confortável.

16′ – GOOOOOOOOLLLL DO BRASIL! Rayan amplia para o Brasil! Seleção fulminante contra o Paraguai.

15′ – Gustavo Prado pressiona após fazer tabela na entrada da área, rouba a bola, chuta sem ângulo e o goleiro paraguaio aceita.

14′ – GOOOOOOOOLLLL DO BRASIL! Gustavo Prado abre o placar para a Seleção Brasileira.

13′ – SUBSTITUIÇÃO! Duarte sai do lado do Paraguai e Paoli entra.

12′ – Atendimento médico! O paraguaio Max Duarte recebe sai de campo de maca chorando e deve ser substituído.

10′ – DEFESAÇAAA! Aguayo rouba bola no ataque, chuta no cantinho e o goleiro Rafael longo, do Brasil, voa para espalmar a finalização.

9′ – Paraguai cobra escanteio na área do Brasil, mas Rayan afasta de chutão.

7′ – Começo da partida é de bastante estudo das duas equipes. Calor intenso marca minutos iniciais do confronto.

5′ – Jair tenta acionar Rayan no ataque, mas o atacante não consegue o domínio e deixa a bola escapar.

3′ – Caballero tenta chute de fora da área, mas o paraguaio isola a bola.

1′ – Brasil faz investida pela esquerda com Wesley, mas o bandeira flagra a posição irregular do brasileiro.

0′ – A bola começa a rolar para Paraguai x Brasil pelo Sul-Americano Sub-20.

Pré-jogo – As equipes já estão postadas em campo! A bola vai rolar em instantes.

Pré-jogo – O hino do Brasil trilha no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, em Caracas

Pré-jogo – Equipes de Brasil e Paraguai já estão em campo para partida do Sul-Americano Sub-20

Pré-Jogo – A Seleção Brasileira Sub-20 está no estádio para a partida de logo mais.

Pré-jogo – Do lado paraguaio, a equipe está alinhada com: Insfrán; Duarte, Paoli, Balbuena e León; Guiñazú e Ángel Aguayo; Gabriel Aguayo, Alfonso e Morinigo; Caballero.

Pré-jogo – O Brasil está escalado para encarar o Paraguai pela terceira rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Confira a escalação: Felipe Longo; Paulinho, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo e Bidon; Rayan, Pedrinho e Gustavo Prado; Wesley.