Brasil x Argentina ao vivo: horário e onde assistir ao Sul-Americano

Após começo ruim, o Brasil se recuperou e conseguiu a classificação para o hexagonal final, onde melhorou de desempenho e garantiu a vaga no Mundial sub-20 com uma rodada de antecedência. O time de Ramon Menezes chega à penúltima rodada na liderança do hexagonal, com nove pontos em três rodadas, à frente da Argentina, que tem a mesma pontuação, mas leva desvantagem no saldo de gols: 4 a 3.