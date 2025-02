Brasileirão no EA FC em 2026? Entenda o caso e saiba se volta é possível

EA Sports FC 26 pode ter o Campeonato Brasileiro de volta, pelo menos segundo o presidente da Liga Forte União (LFU), Marcelo Paz. Em entrevista ao perfil do X (antigo Twitter) TV Source Ceará, o mandatário afirmou que o grupo estaria “trabalhando o assunto internamente” e considera a presença algo importante devido à presença de craques internacionais no Brasileirão. Vale lembrar que, desde o FIFA 16, os times do país não estão disponíveis com jogadores licenciados. Após algum tempo completamente ausentes, as equipes brasileiras voltaram a aparecer no FIFA 20 com a parceria entre a Electronic Arts e a Conmebol pelas Libertadores e Sul-Americana, mas sem jogadores licenciados.