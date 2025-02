Brasileiro campeão de Asa Delta morre por eletrocussão

Paulo Rogério Gimenes, medalhista mundial de voo de asa delta e conhecido como Rogerinho, morreu nesta terça-feira (25). A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Voo Livre.

Conforme o portal G1, o atleta colidiu com um fio de alta tensão durante o pouso em uma fazenda durante o treino. Rogerinho chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O atleta era piloto de competição há quase 30 anos e competiu no Mundial da Macedônia de Asa Delta em 2023 – ela conquistou o 3º lugar por equipes. Agora, em 2025, ele iria representar o Brasil no Mundial da Espanha.

“Mais do que um piloto excepcional, Rogerinho era um ser humano incrível: sempre sorridente, de espírito pacífico e com um carinho enorme por todos ao seu redor. Sua partida deixa um vazio imenso entre amigos, familiares e na comunidade do voo livre, mas seu legado seguirá para sempre nos céus que tanto amava”, lamentou a Confederação Brasileira de Voo Livre.