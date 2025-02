Bridget Jones 4 traz maturidade sem abdicar do romantismo da franquia

A aguardada sequência de Bridget Jones estreou nos cinemas nessa quinta-feira (14/2), trazendo de volta a personagem querida do público em um novo capítulo repleto de humor, romance e reflexões sobre a vida, com Bridget Jones: Louca Pelo Garoto.

Mais de duas décadas após sua primeira aparição nos cinemas, Bridget (Renée Zellweger) encara novos desafios enquanto tenta equilibrar sua vida amorosa e profissional.

Dessa vez, a história se aprofunda em temas como amadurecimento e superação, explorando a jornada da protagonista após uma grande perda. Ao invés de apenas focar em triângulos amorosos, o filme aposta em uma abordagem mais sensível e realista, mostrando Bridget lidando com seu luto e descobrindo formas de se reinventar.

Renée Zellweger mais uma vez brilha no papel, entregando uma atuação carismática e repleta de nuances emocionais que com certeza vai gerar identificação com o público feminino.

O humor característico da franquia continua presente, mas com uma leve mudança de tom. O filme reduz as situações de comédia e investe mais nos diálogos afiados e nas interações entre os personagens.

Hugh Grant retorna como Daniel Cleaver, garantindo algumas das cenas mais engraçadas da produção, enquanto Colin Firth mantém sua postura clássica como Mark Darcy, trazendo uma dose extra de emoção à trama.

Outro elemento que se destaca é a introdução de novos personagens. Léo Woodall interpreta Roxter, um jovem que adiciona frescor à história e desafia Bridget a sair de sua zona de conforto. Já Chiwetel Ejiofor assume o papel do Sr. Wallaker, oferecendo um contraponto mais maduro e equilibrado às relações da protagonista.

Apesar de algumas pequenas falhas no ritmo do filme, a produção consegue amarrar bem os acontecimentos e entregar um desfecho satisfatório, além de equilibrar comédia e emoção.

No fim das contas, a nova aventura de Bridget Jones cumpre sua promessa de entreter e emocionar, garantindo boas risadas e momentos de reflexão sobre a vida adulta.