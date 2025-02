Brincadeira de Nicolas Prattes causa mal-estar na Globo; entenda o caso

Com o fim de sua participação em Mania de Você, Nicolas Prattes publicou um vídeo que gerou polêmica nos bastidores da Globo. Na gravação, ele compartilhou sua última cena na trama — em que Rudá morre — ao som de Livre Estou, do filme Frozen.

A escolha da música, no entanto, não foi bem recebida na emissora. Segundo o portal NaTelinha, a atitude do ator desagradou a equipe da novela. Além disso, ele também vinha demonstrando insatisfação com os rumos de seu personagem após decisões de João Emanuel Carneiro.

Apesar de ter participado de uma produção global praticamente todos os anos na última década, essa postura pode dificultar futuros convites para atuar na emissora.