A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) rejeitou o recurso de Patrick Lima de Oliveira, conhecido como “Brinquedo Assassino”, e manteve sua condenação superior a 75 anos de prisão. Apontado como um criminoso de alta periculosidade, Patrick foi condenado por homicídios, tentativa de homicídio, roubo e corrupção de menores. Ele seguirá cumprindo pena no Complexo Penitenciário de Rio Branco.

O pedido da defesa de Patrick alegava supostas irregularidades no processo e buscava a redução da pena, mas os desembargadores do TJAC negaram o recurso por unanimidade, mantendo a sentença original.

Entre os crimes pelos quais foi condenado está a execução do adolescente Jorge Luiz de Souza Lino, de 15 anos, além da tentativa de homicídio contra a mãe do jovem. O crime ocorreu no bairro Belo Jardim e resultou em uma pena de 42 anos de prisão para Patrick.

Ele também foi condenado pelo assassinato de Dejesus de Souza Farias, morto a tiros dentro de um apartamento no bairro Jardim Eldorado, em 19 de maio de 2023. Na ocasião, um grupo armado invadiu o imóvel, atirou contra Dejesus, que estava deitado em uma rede, e também baleou sua companheira. Antes de sair, os criminosos roubaram pertences das vítimas e levaram a orelha de Dejesus como prova do assassinato.

As investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) levaram à prisão de Patrick Lima de Oliveira, Maicon Thallys Andrade dos Santos e Jonas Pereira Neves Filho. O trio foi denunciado pelo Ministério Público e julgado pelo Tribunal do Júri em 2023. Patrick recebeu uma pena de 33 anos, 1 mês e 15 dias, enquanto Jonas foi condenado a 45 anos e Thallys a 39 anos.

Com a soma das condenações, Patrick Lima de Oliveira cumprirá mais de 75 anos de reclusão.