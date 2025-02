Bruna Biancardi revela “perrengue” após retorno ao Brasil com Neymar

Bruna Biancardi revelou um “perrengue chique” que tem passado desde que retornou ao Brasil, por conta da volta de Neymar ao Santos: o fuso horário. Em postagem no Instagram na madrugada deste sábado (1º/2), a modelo e influenciadora digital escreveu: “Oi, fuso, banho ok, café da manhã parte 1”, com uma imagem na qual aparecia tomando café com Mavie, de 1 anos e três meses, às 6h da manhã.

Até então, Bruna estava morando na Arábia Saudita, que tem fuso de seis horas a mais que o Brasil. Grávida da segunda filha com o jogador, ela e a família vieram acompanhar o craque, que agora atuará pelo Santos, defendendo a camisa 10 do time paulista.

Neymar voltou ao Brasil na última semana

Durante uma coletiva de imprensa, Neymar afirmou que o retorno ao país foi motivado pela saúde mental, entre outros fatores.

“Comecei a me entristecer entre os treinos, no dia a dia, e não estava sendo bom para minha cabeça. Surgiu a oportunidade de poder voltar e eu não pensei duas vezes.”

Além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de 7 meses, além dos pais.