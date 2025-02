Bruna Griphao tem vitória na Justiça após caos em viagem com Anitta

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que Bruna Griphao viu uma batalha judicial em que estava envolvida ganhar, enfim, um desfecho. O caso em questão envolve uma viagem feita pela atriz em agosto de 2024, e que se transformou em uma grande dor de cabeça.

Segundo os autos da ação, ex-BBB decidiu processar a Swiss International Air Lines AG após comprar uma passagem aérea partindo de Mykonos com destino final no Rio de Janeiro. No processo, Bruna disse ter comparecido ao portão de embarque com mais de uma hora e meia de antecedência. O pesadelo teve início pouco tempo depois.

Segundo Bruna Griphao, ela foi informada do cancelamento do voo após três longas horas de espera. Para piorar a situação, a suspensão da decolagem não foi acompanhada de mais informações. Ainda de acordo com ela, o sentido foi de enorme frustração e decepção.