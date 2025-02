Bruna Marquezine reage após polêmica sobre família de João Guilherme

A atriz Bruna Marquezine, namorada de João Guilherme, continua completamente calada sobre as polêmicas envolvendo a festa de aniversário do amado, que rolou no último fim de semana em Goiânia. Conforme a coluna Fabia Oliveira contou, com exclusividade, ela ficou longe da família do ator e se espantou com a bebedeira protagonizada por Leonardo e companhia.

Bruna Marquezine, no entanto, reagiu a um comentário feito por uma fã e pode ter dado um indício de como está lidando secretamente com a situação. Tem circulado nas redes um print que mostra uma resposta em que uma internauta diz que a atriz está “ensinando em silêncio”. Tal comentário teria sido curtido pela própria famosa.

“Bruna, meu amor. Esses dias aí tenho observado você ensinando em silêncio. Que lindo ver que você não negocia seus princípios e posicionamentos, não importa aonde e nem com quem esteja”, escreveu a seguidora da atriz responsável pela mensagem curtida por Bruna Marquezine.

Reclusão e desconforto

Nesta segunda-feira (3/2), esta colunista que vos fala descobriu, com exclusividade, que Bruna Marqueizne não interagiu com as concunhadas, preferiu se afastar de alguns convidados e até mesmo se incomodou com a bebedeira no local. A festa em celebração aos 23 anos de João Guilherme aconteceu na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo.

Entre os convidados estavam, além do pai do ator, Pedro Leonardo e Zé Felipe, irmãos de João Guilherme, e a influenciadora Virginia Fonseca. Sasha Meneghel e o marido, cantor João Lucas, também marcaram presença no evento.

Bruna e Sasha, porém, ficaram mais afastadas e reclusas. Em determinado momento, João Guilherme ficou irritado com Pedro Leonardo após o irmão mais velho tentar filmar as convidadas sem o consentimento delas.

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel não se desgrudaram um minuto sequer durante a festa. Já João Lucas, marido da filha de Xuxa, se enturmou mais com a família do amigo e se divertiu no evento, sem se importar com filmagens. Bruna e Sasha, por sua vez, ficaram muito tempo dentro do quarto, sem interagir muito com os demais convidados.

Dessa forma, a festa acabou dominada por convidados da influencer Virginia Fonseca, alguns deles, aliás, seriam pessoas com quem Bruna Marquezine não se dá muito bem. Mas a atriz não causou nenhuma briga ou desconforto e preferiu simplesmente se afastar. João Guilherme mostrou que entendeu a situação e apoiou a amada.

Assim, quem achou que Bruna Marquezine não interagiu e teve zero troca com Virginia Fonseca ou as outras concunhadas acertou em cheio. Outro detalhe que a coluna descobriu é que a atriz de Besouro Azul ficou bastante desconfortável com a bebedeira descontrolada protagonizada pela família de João Guilherme. Eita!