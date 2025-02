Bruno Peixoto coloca futuro político nas mãos de Caiado

O deputado estadual Bruno Peixoto (UB) tomou posse neste sábado (1º) como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) para o biênio 2025-2026. Reconduzido ao cargo por unanimidade, Peixoto destacou seu compromisso com a gestão pública e reafirmou seu alinhamento político com o governador Ronaldo Caiado (UB), a quem classificou como seu principal líder.

“Seguirei o caminho que vossa excelência entender ser o melhor, tanto na questão política partidária quanto no caminho a disputar”, afirmou o presidente da Alego, sinalizando que sua trajetória política futura dependerá da orientação do governador. Peixoto também declarou que está à disposição para colocar seu nome no páreo nas eleições do ano que vem de olho em uma cadeira na Câmara dos Deputados.

A cerimônia de posse foi realizada no Plenário Iris Rezende, reunindo diversas lideranças políticas, incluindo o próprio governador Ronaldo Caiado, o vice-governador Daniel Vilela (MDB), deputados estaduais e federais, prefeitos e representantes da sociedade civil.

Balanço da gestão e planejamento para o novo biênio

Antes da solenidade, em entrevista ao Mais Goiás, Bruno Peixoto fez um balanço do primeiro biênio de sua gestão à frente da Assembleia. Segundo ele, um dos focos foi o fortalecimento da atuação parlamentar, ampliando a estrutura dos deputados estaduais para atender os 246 municípios goianos.

“Estamos investindo e ampliando a estrutura dos deputados estaduais para que prestem um serviço de excelência. Ao mesmo tempo que ampliamos essa estrutura, conseguimos economizar R$ 400 milhões, valor que se encontra no caixa da Alego. Agora, estamos analisando como esse recurso pode ser revertido em benefícios à sociedade”, explicou Peixoto.

Ele também reforçou o compromisso com a parceria entre os poderes e o diálogo institucional. “Trabalho de mãos dadas com o governador, o Poder Executivo, Tribunal de Contas, Ministério Público, a Defensoria, sempre respeitando as instituições e a Constituição. O trabalho conjunto com todos os entes é essencial para garantir melhorias para a população”, afirmou.