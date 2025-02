Cachorros de Ainda Estou Aqui ganham prêmio por atuação

Às vésperas do Oscar, Ainda Estou Aqui ganhou mais um prêmio. Dessa vez, não foi Fernanda Torres, Walter Salles ou o filme em si, mas Ozzy e Suri, os cachorros que interpretaram Pimpão nas telonas.

A honraria do Fido Awards foi anunciada na última segunda-feira (24/2). A dupla foi responsável por dar vida ao pet da família Paiva recebeu a coleira de Melhor Cão Histórico.

No filme, Pimpão é adotado por Marcelo (Guilherme Silveira) após Rubens Paiva (Selton Mello) ser levado pelos militares. Ele é atropelado no filme e causa uma reação bastante chocante de Eunice Paiva (Fernanda Torres). O cachorro, contudo, não é citado no filme que inspirou a produção.

Fido Awards

Criada em 2001, a premiação britânica é responsável por destacar os melhores animais no cinema. In-Coelum Perdigão foi a responsável por treinar os cachorros para o filme e explicou os bastidores.

“O Salles queria um cão com aparência de abandonado, então fizemos uma maquiagem com rímel preto e areia para dar o aspecto de sujeira. E como o diretor não queria usar dois cães, o Ozzy era o titular e havia outros quatro cães bem parecidos que serviam como dublês para marcar algumas cenas e deixar o Ozzy descansar”, declarou, em entrevista ao F5.

Vale lembrar que Ainda Estou Aqui foi indicado ao Oscar, que acontece no próximo domingo (2/3) e concorre nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.