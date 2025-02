O técnico Daniel Pereira, do Rio Branco Futebol Clube, foi demitido na tarde desta segunda-feira (10). O clube fez o comunicado oficial através de publicação em seu perfil no Instagram, onde alguns torcedores comemoraram a decisão.

“O Rio Branco Football Club oficializa a demissão do técnico Daniel Pereira! O clube agradece os serviços prestados, e deseja sucesso em sua carreira! Em breve divulgaremos o novo treinador do mais querido!”, disse o anúncio.

“Aleluia escutou a torcida”, disse um dos comentários. “Esse time horrível que o Rio Branco fez . Daniel tinha que sair mesmo. Os únicos que valem a pena são o Mimita goleiro e o atacante Cassiano”, disse outro, que estendeu as críticas também ao elenco.

O clube está em quinto lugar na tabela do campeonato estadual, com uma vitória e duas derrotas, somando apenas três pontos, estando fora da classificação para o mata-mata final, e apenas há dois pontos da zona de rebaixamento, mesmo com um jogo a mais do que o vice-lanterna, o Plácido de Castro. O próximo confronto do Estrelão será contra o Galvez, no domingo às 17h no arena da floresta