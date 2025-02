Calegário discute segurança, população em situação de rua e fortalecimento do comércio em Cruzeiro do Sul

O deputado estadual Fagner Calegário visitou, na última quinta-feira, 30, a Associação Comercial do Alto Juruá, ao lado do vereador Tiago da Milênio. O encontro teve como foco o debate sobre a situação das pessoas em situação de rua, segurança pública e políticas voltadas ao fomento do comércio local. A reunião contou com a presença do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul, Jairo Bandeira, que destacou a importância do diálogo com o parlamento para o desenvolvimento da região.

“É extremamente importante para a entidade, porque, através do parlamentar, conseguimos subsídios para as pautas da associação. Agradeço a presença do deputado Calegário e coloco a entidade à disposição para qualquer pauta que ele queira trazer para a região. Sempre será bem-vindo, e estaremos procurando o parlamento para alcançar nossos objetivos e buscar investimentos para a cidade”, afirmou Jairo Bandeira.

O vereador Tiago da Milênio ressaltou a relevância da presença de Calegário na cidade e seu compromisso com as demandas locais. “O trabalho do Calegário fortalece as ações da associação junto com o presidente Jairo, buscando melhorias para a classe comercial e aproximando o poder público das necessidades do setor. Calegário é um parceiro e está disposto a ajudar nas demandas locais. ”, destacou o parlamentar.

Calegário reforçou seu compromisso com o desenvolvimento econômico da região e com a busca por soluções para questões sociais e de segurança pública. “O comércio é um dos pilares da economia local, e precisamos de políticas públicas que incentivem seu crescimento e garantam um ambiente mais seguro para empresários, trabalhadores e a população em geral. Além disso, é fundamental um olhar atento para as pessoas em situação de vulnerabilidade, para que tenham oportunidades reais de mudança de vida”, afirmou o deputado.

A visita ao centro comercial reafirma o compromisso de Calegário com a construção de políticas públicas eficazes, ouvindo as demandas da população e buscando soluções que beneficiem toda a comunidade de Cruzeiro do Sul.