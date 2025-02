Calegário parabeniza Petecão e Paulo Ximenes por chegada do barco do INSS ao Acre

O deputado estadual Fagner Calegário utilizou o plenário na sessão desta quinta-feira, 06, para ressaltar a importância da chegada do Barco do INSS, que levará serviços previdenciários diretamente às comunidades ribeirinhas do rio Purus, beneficiando moradores da zona rural que enfrentam dificuldades para acessar os serviços da Previdência Social.

O parlamentar enfatizou que essa iniciativa representa um avanço significativo na garantia de direitos para a população que vive em áreas isoladas. Atualmente, muitos cidadãos precisam percorrer grandes distâncias para resolver questões burocráticas, como aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais. Com o barco do INSS, esses atendimentos serão descentralizados, facilitando o acesso e promovendo mais inclusão social.

Calegário destacou o papel fundamental do senador Sérgio Petecão e do superintendente da Pesca, Paulo Ximenes, na viabilização do projeto, que intercederam junto ao governo federal para garantir que a embarcação fosse destinada ao Acre, atendendo a uma demanda histórica das comunidades ribeirinhas.

“A chegada do barco do INSS ao Acre é uma conquista fundamental para garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados. Muitas pessoas enfrentam dificuldades enormes para resolver pendências junto à Previdência, e essa iniciativa vem para facilitar esse acesso, levando o atendimento até quem mais precisa. Parabenizo o senador Petecão por sua articulação em Brasília e o superintendente da Pesca, Paulo Ximenes, pelo excelente trabalho desenvolvido”, afirmou Calegário.

Com essa estrutura, espera-se que mais cidadãos tenham acesso facilitado a benefícios previdenciários, fortalecendo a inclusão e reduzindo desigualdades. A chegada do barco reforça a importância de políticas públicas que promovam a descentralização dos serviços essenciais, garantindo que a população rural tenha os mesmos direitos e oportunidades que os moradores dos centros urbanos.