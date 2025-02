Calor abafado e chuvas pontuais marcam o domingo no Acre; veja as temperaturas

O domingo (23) no Acre será marcado por tempo quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais ao longo do dia. Em alguns pontos, há possibilidade de chuvas fortes, especialmente no centro e oeste do estado, segundo a previsão do site O Tempo Aqui, de Davi Friale.

Em Rio Branco, a temperatura mínima deve oscilar entre 21°C e 23°C, enquanto a máxima pode atingir até 31°C. Os ventos sopram de sudeste, variando entre fracos e calmos.

Nas demais regiões do estado, os termômetros devem registrar:

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 30°C e 32°C;

mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 30°C e 32°C; Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 29°C e 31°C;

mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 29°C e 31°C; Sena Madureira e Manuel Urbano: mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 29°C e 31°C;

mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 29°C e 31°C; Tarauacá e Feijó: mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 29°C e 31°C;

mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 29°C e 31°C; Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 27°C e 29°C;

mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 27°C e 29°C; Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 28°C e 30°C.

A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 100% ao longo do dia, dependendo da região. Apesar das chuvas previstas, as temperaturas seguem elevadas e não há expectativa de friagem ou mudanças bruscas no clima nos próximos dias.