Camila desabafa: “Ninguém me deu chance de me entender, a não ser Gracyanne.”

Thamiris reforça a importância de não falar de jogo com Daniele, destacando que, apesar da simpatia, ela prioriza sua família no jogo. Camilla concorda, afirmando que não teme votos e critica a falta de transparência dos participantes. As duas reafirmam sua aliança com Gra e Vitória, com Camilla reconhecendo que seu jogo se baseia na parceria com Thamiris.

Camilla se emociona ao lembrar do “Sincerão”, sentindo-se magoada por não ter sido compreendida. Thamiris aconselha a amiga a seguir seu coração na votação. Camilla expressa insegurança sobre como o público a vê, enquanto Thamiris destaca que nada é fixo no jogo.

Na distribuição de estalecas, Camilla se recusa a contribuir significativamente, causando tensão com Aline, que tenta convencê-la da necessidade de uma colaboração maior.