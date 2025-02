Camilla conforta Vitória após formação do paredão, Guilherme vê e expõe fala que gera treta

Camilla tenta confortar Vitória após a formação do Paredão, incentivando-a a focar em quem sempre esteve ao seu lado. No entanto, Guilherme expõe que Camilla teria considerado votar em Vitória em uma situação diferente, gerando um intenso debate.

A discussão escala quando Camilla acusa Vitória de tê-la colocado como “preta agressiva” durante um episódio no quarto, o que provoca reações acaloradas. Guilherme e Thamiris defendem Vitória, argumentando que Camilla mudou de atitude com ela após a eliminação de Mateus. Camilla rebate, dizendo que sempre a protegeu, mas que sua prioridade no jogo é sua irmã.

O embate se intensifica, com Vitória alegando que sempre defendeu Camilla e a considerando injusta. A casa se divide enquanto a tensão cresce, com Camilla reafirmando sua posição e declarando que não deseja mais jogar ao lado de Vitória.

Camilla se desespera ao ser acusada de mudar com Vitória e nega ter chamado a ex-aliada de traíra, afirmando apenas que não queria mais jogar junto. Ela acusa Vitória de querer usar a situação para VT.

Enquanto isso, Vitória desabafa com Thamiris, dizendo que sempre tentou manter boas relações, mas sente que foi descartada. Ela afirma ter pedido desculpas várias vezes e se sente injustiçada por ser vista como alguém falsa.

A conversa esquenta quando Vitória diz ter sido chamada de “menina sonsa”, mas Thamiris nega e exige que ela confirme quem usou o termo. Vitória, sem certeza, se esquiva, o que irrita Thamiris. Após ser chamada de dramática, Vitória decide encerrar a conversa e se isolar no quarto.

Veja o vídeo: