Um caminhão que transportava diversos galões de água mineral foi encontrado após um acidente na BR-364, entre a capital do estado do Acre, Rio Branco, e a cidade de Sena Madureira, na manhã deste sábado (22).

No vídeo é possível observar diversos galões quebrados e espalhados pelo local. Ao que tudo indica, o motorista teria perdido o controle metros antes do local do acidente, deixando rastros nas margens da estrada.

De acordo com informações enviadas à redação do ContilNet, o motorista já foi resgatado e levado ao município de Sena Madureira, entretanto não se tem mais notícias acerca das condições de saúde e nem da identidade do condutor acidentado.