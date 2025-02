Caminhoneiro de Santa Catarina é baleado com tiro no rosto em cidade no interior do Acre

Um homem identificado como Diogo Passato, de 40 anos, foi baleado na madrugada desta sexta-feira (28), em uma tentativa de homicídio na zona rural de Manoel Urbano, no interior do Acre. O crime aconteceu no quilômetro 60 da BR-364, sentido Manoel Urbano-Feijó.

De acordo com informações preliminares, a vítima seria um caminhoneiro de Santa Catarina, e foi atingida com um disparo de arma de fogo no lado esquerdo do rosto. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do ataque, nem a motivação para o crime.

Diogo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado à Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano, onde permanece em tratamento. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A Polícia Civil (PC) investiga o caso e deve realizar diligências para identificar e prender o autor do disparo, que ainda não teve o nome divulgado.

Veja o vídeo: