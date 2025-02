Caminhonete carregada de açaí que caiu no Rio Juruá é resgatada pelo Corpo de Bombeiros

A Caminhonete F 250 que caiu no Rio Juruá no início da noite da última terça-feira (18) foi resgatada na tarde desta quarta-feira (19), graças ao trabalho do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu em um porto localizado embaixo da Ponte da União.

O veículo estava em uma área de descida, carregado com açaí, quando desceu em direção ao rio, parando somente quando ficou totalmente submerso. Algumas pessoas que estavam no local ainda chegaram a tentar amarrar a caminhonete para puxá-la, mas não obtiveram sucesso.

Em um novo vídeo gravado nesta quarta-feira, é possível ver um trator puxando a caminhonete, que está amarrada a cabos de aço. Mergulhadores do Corpo de Bombeiro tiveram que engatar os cabos no veículo, no fundo do manancial.

Segundo informações, o veículo levaria o açaí até Rio Branco, na capital acreana, e pertencia a uma açaiteria local. Ninguém estava na caminhonete no momento do incidente.