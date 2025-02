Camisinha, lubrificante e tesão: como fazer sexo seguro no Carnaval

Para muitas pessoas, o Carnaval é considerado a “festa da carne”. Não é raro que relações que começam com um beijo no bloquinho se transformem em um sexo alucinante em casa ou no hotel. O ponto é que a data, marcada como auge da diversão e liberdade dos brasileiros, também exige proteção e cuidados redobrados com a higiene e a saúde antes, durante e após o rala e rola.

A psicóloga e sexóloga Laís Melquíades destaca que, no Carnaval, a energia está lá no alto, a coragem depois de uns shots aumenta, a galera fica solta e os encontros acontecem no ritmo do samba. “Assim como você se preocupa com o look, o glitter e o abadá, cuidar da saúde também precisa entrar na lista. Sexo seguro é tipo protetor solar no bloquinho: se esquecer, o arrependimento vem depois”, aponta.