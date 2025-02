O pai do tenista Marcelo Melo, que conquistou o título na disputa de duplas do Rio Open, morreu na noite dessa segunda-feira (24/2). Paulo Ernane Melo morreu dias após o título do filho. Em nota, a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) lamentou o falecimento de Paulo. A causa da morte não foi revelada.

Nascido em Minas Gerais, Paulo Ernane praticou tênis por algum tempo em sua juventude e foi responsável direto pela entrada de Marcelo e os outros dois filhos na modalidade.

Ao longo da carreira, Marcelo já atingiu o topo do ranking de duplas com os títulos de dois grand slams, Roland Garros em 2015 e Wimbledon em 2017. No último sábado, Melo foi campeão do Rio Open ao lado de Rafael Matos, que também é brasileiro.

Confira a nota da CBT sobre o falecimento:

“Nota de Pesar – Paulo Ernane Melo

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) manifesta profundo pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Ernane Melo, pai do tenista Marcelo Melo, ocorrido nesta segunda-feira (24).

Neste momento de imensa dor, a CBT expressa suas mais sinceras condolências ao nosso querido atleta, Marcelo, e sua família, incluindo seus irmãos, o ex-tenista Ernane Melo e o técnico Daniel Melo.

A Confederação, juntamente com a comunidade do tênis, se solidariza com a família Melo e presta todas as homenagens a Paulo Ernane Melo, que tanto contribuiu para o apoio e o sucesso de um dos maiores tenistas do Brasil.”