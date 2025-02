Campeonato de boxe ‘Índio Fight’ acontece neste sábado com três disputas de cinturão

A terceira edição do circuito de Boxe Índio Fight ocorrerá neste sábado (8), no Centro de Treinamento Índio Fight, localizado na avenida Ceará, nº638, em Rio Branco, começando às 19h.

O evento contará com 22 atletas e já tem 10 lutas marcadas, com atletas amadores de Rio Branco, Senador Guiomard, Feijó, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, assim como de Trindade, cidade do estado de Pernambuco. Além disso, um peruano também participará do evento, sendo o único estrangeiro.

“Já está sendo mais movimentada, mais falada, mais divulgada e a qualidade de luta com os atletas melhores. O nível de luta dos atletas agora está melhor. A nossa expectativa é de cada dia mais crescer”, disse o mestre Edivaldo Galdino, conhecido como o Índio, ao Globo Esporte.

O evento ocorre anualmente desde 2023, quando os campeonatos de boxe foram retomados no estado. A segunda edição foi realizada já no final de 2024, com a terceira acontecendo já neste início de 2025. Os ingressos para o evento podem ser comprados no valor de R$30.

Confira todos os embates da noite:

85kg – Masc.

(Tarauacá) Do Bronx x Karl Max (Rio Branco)

65kg – Masc.

(Rio Branco) Hygor Felix x Marcos Miranda (Rio Branco)

65kg – Masc.

(Senador Guiomard) Vitor x Diemes (Tarauacá)

72kg – Masc.

(Tarauacá) Cowboy x Murilo (Rio Branco)

K1 – Masc.

(Rio Branco) Sebastião x Henrique (Rio Branco)

61kg – Masc.

(Rio Branco) Gatuso x Tardely (Feijó)

K1 75kg – Masc.

(Rio Branco) Thauan Victor x Douglas (Rio Branco)

75kg – Masc. – Cinturão

(Rio Branco) Rossildo x Diamante Negro (Cruzeiro do Sul)

100kg – Masc. – Cinturão

(Rio Branco) Guilherme x Diogo Sena (Trindade/PE)

K1 80kg – Cinturão

(Rio Branco) Markejane x John Silva (Rio Branco)