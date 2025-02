Campeonato Estadual Sub-20 terá 11 equipes na disputa

O Campeonato Estadual Sub-20, segunda competição da temporada de 2025, terá 11 equipes na disputa. As inscrições foram fechadas nesta segunda, 24, e como foi antecipado pelo phdesporteclube.com.br o Atlético desistiu da competição para priorizar o Estadual da 2ª Divisão.

“Fechamos as inscrições e no fim da próxima semana vamos definir a data do congresso técnico. A competição deve ser iniciada na segunda quinzena de abril”, explicou o diretor da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Leandro Rodrigues.

Copa São Paulo

O Estadual Sub-20 vai garantir ao campeão e ao vice as vagas do Acre na Copa São Paulo de 2026. Na temporada 25, Santa Cruz e Rio Branco disputaram a Copinha.

Equipes

Rio Branco

Galvez

Assermurb

São Francisco

Humaitá

Santa Cruz

Independência

Andirá

Vasco

Plácido de Castro

Náuas