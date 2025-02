Canadá: avião capotado ao pousar deixa 15 feridos, 3 em estado crítico

Quinze pessoas ficaram feridas, sendo três delas em estado grave, após um avião da Delta Airlines capotar ao pousar no Aeroporto de Toronto. O caso aconteceu nesta segunda-feira (17/2).

Segundo a ministra dos Transportes canadense, Anita Anand, uma criança está entre as pessoas que ficaram em estado grave.

A aeronave, modelo Mitsubish CRJ-900LR, vinha de Minneapolis, nos Estados Unidos, para a capital canadense. O caso aconteceu por volta de 16h45, no horário de Brasília (14h45 em Toronto).

Depois do acidente, imagens registraram o momento em que passageiros deixaram o avião, com o auxílio de equipes de resgate que atuaram no acidente. Até o momento, não está claro o que provocou o capotamento.