Cinco candidatas à Rainha do Carnaval 2025 se apresentaram durante o concurso que acontece na noite desta sexta-feira (28), na Praça da Revolução, Centro de Rio Branco.

As musas que representam os blocos carnavalescos da capital acreana, algumas com títulos em concursos anteriores, esbanjaram beleza e carisma e muito samba no pé.

Luiza Souza, Karol Bombom, Érica Oliveira, Andressa Pink e Maiara Araújo foram os nomes que brilharam na primeira noite de festa.