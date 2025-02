Candidatos enfrentam caos com mudança de locais de prova em concurso da Prefeitura de Sena Madureira

Candidatos ao concurso da Educaçao da Prefeitura de Sena Madureira enfrentaram uma situação caótica devido a mudanças inesperadas nos locais de prova. Muitos chegaram aos locais indicados nas listas, apenas para descobrir que os locais haviam sido alterados sem aviso prévio.

Com o tempo se esgotando, alguns candidatos tentaram correr para os novos endereços, mas não conseguiram chegar a tempo, sendo barrados nas portas das escolas. A Escola Raimundo Hermínio de Mela, em frente à Delegacia de Sena Madureira, foi um dos locais onde muitos não puderam participar.

A frustração foi generalizada, já que muitos estavam com grandes expectativas para a oportunidade, mas a falta de comunicação sobre as mudanças prejudicou os planos de centenas de pessoas, que se viram sem chances de concorrer à vaga. Os participantes aguardam início do prazo de recurso do certame para prestarem as devidas denúncias.

Créditos: Reportagem de Josué da Silva.