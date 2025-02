Cantor acreano faz propósito com Deus após vencer Covid e desiste de cantar no Carnaval

Ícone da música Senamadureirense, o cantor Jota Alves estará mais uma vez fora do palco do Carnaval. Aliás, há cinco anos ele não agita mais a festa momesca, como fazia anteriormente.

Segundo informações, Jota Alves fez um propósito com Deus após ser curado da covid-19. Em 2021, ele foi acometido pela doença e teve 70% de seu pulmão comprometido. “Na semana que eu fui diagnosticado com a covid, oito pessoas morreram somente em Sena Madureira e Deus poupou a minha vida. Prometi que se eu ficasse bom nunca mais cantaria no carnaval. Admiro muito o evento, mas com Deus não se brinca. Por isso, venho mantendo o propósito”, ressaltou.

Durante 25 anos ele animou o carnaval em Sena Madureira juntamente com outros artistas. No Municipal Iaco Clube foram várias apresentações.

“Eu cantava de três a quatro horas seguidas e não cansava. Na administração do então prefeito Ulisses Modesto, a gente participava dos blocos e na administração da prefeita Toinha Vieira implantamos o carnaval de Rua. Mas, é como falei: O meu propósito com Deus vou continuar cumprindo. Meu pulmão foi bastante comprometido e, para se ter uma ideia, nem internado eu fui. Foi realmente uma grande benção de Deus”, relembrou.

Em Sena Madureira, o carnaval 2025 será iniciado na noite desta sexta-feira (28) na Avenida Avelino, sendo organizado pela Prefeitura.