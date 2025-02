Cantor acreano lança ‘Poliglota’ e aposta na originalidade: ‘Quero levar o Acre para o mundo'”

O cantor Gabriel Mota Bussons, conhecido artisticamente como Gabriel, lançou nesta segunda-feira (10) sua primeira música, “Poliglota“, acompanhada de um videoclipe. Com um conceito único e uma produção independente, o artista acreano – que atualmente mora no Espírito Santo – impressionou o público pela originalidade.

Em entrevista ao ContilNet, Gabriel conta que a canção foi composta há quase 10 anos, quando Gabriel tinha 16 anos.

“Agora, aos 25, finalmente estou lançando essa música, mas ainda sinto que essa versão é uma demo. Quero produzir ela de verdade futuramente”, explica o cantor.

Atualmente, Gabriel trabalha como garçom no aeroporto de Vitória enquanto busca se estabilizar no estado e investir em sua carreira musical.

“Não espero que essa música viralize ou seja um hit, mas quero que seja um material bom para produtores, para que eu possa fazer lançamentos ainda maiores”, diz.

Uma produção independente e cheia de identidade

Além de interpretar a canção, Gabriel assinou toda a produção musical. Ele compôs a melodia, criou o beat, tocou o piano e até fez as vozes do coro.

“Fiz tudo no computador. Depois, quando cheguei aqui no Espírito Santo, levei para uma produtora e paguei apenas para gravar os vocais, porque antes eu tinha gravado pelo celular”, explica.

O resultado, segundo ele, ainda não é o final que imagina, mas já mostra o potencial da música. “As pessoas estão ouvindo e reconhecendo que essa música tem algo forte. Eu quero torná-la muito maior.”

A recepção dos internautas foi imediata e cheia de elogios. “Esperei muitos anos por essa música”, comentou um amigo e fã do artista. “O novo nome da música brasileira vem aí! Isso é só um degrau do topo, você vai longe!”, celebrou outro internauta.

Poliglota

A letra de “Poliglota” fala sobre paixão, mas não de um jeito convencional. “Não é sobre alguém específico, mas sobre o sentimento de se apaixonar e querer se transformar por essa pessoa. Fazer de tudo para chamar a atenção dela”, conta Gabriel.

A ideia da música gira em torno da barreira do idioma no amor. “Eu usaria qualquer idioma para me conectar com essa paixão”, explica. Esse conceito aparece logo no refrão, que traz variações da frase “Eu cantarei meu sofrimento em outra língua” em diferentes idiomas:

Inglês: “And I will sing my suffering in another language”

Francês: “Je chanterai ma souffrance dans une autre langue”

Espanhol: “Cantaré mi sufrimiento en otro idioma”

Sonhos e o desejo de levar o Acre para o mundo

Além de construir sua trajetória na música, Gabriel tem um objetivo claro: representar seu estado natal. “Tenho planos muito grandes para minha carreira. Quero acabar com esse misticismo de ‘o Acre existe?’ e mostrar que o Acre não só existe, como tem cultura, tem arte e grandes artistas. Quero levar esse nome para o Brasil e para o mundo.”

Com um conceito criativo, talento e uma identidade musical bem definida, Gabriel estreia com força no cenário e já deixa sua marca com “Poliglota”.