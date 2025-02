Cantor acreano que gravou com Alok tem show confirmado em Rio Branco; veja detalhes

O cantor e compositor Ixã vai fazer um show em Rio Branco. A apresentação vai acontecer no dia 7 de março, na Confraria Gastrobar. Atrações locais também vão participar do evento, que está com mesas limitadas.

Ixã ficou popularmente conhecido após gravar a música Meu Amor, com o DJ Alok, em 2023. A composição já ultrapassou a marca de 4 milhões de visualizações no YouTube. Agora o artista acreano vem com um estilo que transita entre o MPB, pop, romântico e o reggae.

Além de promover um evento cultural, parte do valor arrecadado será destinado ao Centro Dom Bosco. Além da doação de fraldas, alimentos e roupas, o artista vai levar uma tarde de música e diversão para as crianças do centro.

As vendas antecipadas já estão acontecendo. Para garantir o seu ingresso, é só ficar ligado nas redes sociais do cantor, no @ixabaribay.