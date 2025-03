Capeta, copo sujo e mais: drinks são sucesso entre bebidas alcoólicas no Carnaval

Com uma variedade de mais de 10 barracas com bebidas alcoólicas, os drinks fazem sucesso entre os foliões no Carnaval da Família, que inicia nesta sexta-feira (28), na Praça da Revolução.

Entre os empreendedores deste segmento tão procurado, está Kaka Silva, da barraca Xerife Drinks Beer, que oferece copo sujo, coquetel, energético, whisky, cervejas, caipirosca e caipirinha.

Ao ContilNet, Kaka explicou que o drink chamado “capeta” é um dos mais buscados e revelou o que leva a bebida: leite condensado, açúcar e a cachaça.

“Tem chocolate, morango, pimenta. Vai variando o sabor”, explica.

A empreendedora também contou que as expectativas são altas sobre o volume de vendas.