Carlos Alberto de Nóbrega é internado e SBT toma atitude sobre ‘A Praça É Nossa’

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, tratando um problema de saúde. Por conta disso, o SBT cancelou as gravações do humorístico ‘A Praça É Nossa’ nesta semana.

A assessoria da emissora informou à Itatiaia que o veterano foi diagnosticado com um quadro de virose, mas está bem. Nóbrega volta ao comando do programa na semana que vem, quando fará duas gravações.

Outras internações

Em novembro de 2023, o apresentador também deu entrada no hospital após sofrer uma queda em sua casa de campo. Na ocasião, ele bateu a cabeça, trincou uma costela e precisou ficar internado um tempo.

Já em agosto do mesmo ano, ele também foi hospitalizado no Sírio-Libanês, onde ficou por quatro dias tratando a Covid-19.