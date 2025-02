Carnaval 2025: Altaneira, cerveja genuinamente acreana, marca presença na melhor festa do ano

O Carnaval chegou, e nada combina mais com folia, bloquinhos e muita diversão do que uma cervejinha bem gelada e saborosa! Seja no samba, no frevo ou no axé, a melhor bebida da região que é a Altaneira está pronta para acompanhar os momentos inesquecíveis da folia do carnaval de Rio Branco que é a festa mais aguardada do ano.

Com um sabor marcante e refrescante, Altaneira é a escolha perfeita para quem quer curtir o Carnaval com qualidade. Produzida com os melhores ingredientes e um processo que garante máxima leveza e sabor, ela é a pedida certa para acompanhar a alegria dos foliões do primeiro ao último dia de festa, quem quer fugir da folia e está programando se retirar para áreas rurais e reuniões familiares a Altaneira possui o serviço de delivery.

Brinde ao Carnaval com Responsabilidade!

O Carnaval é sinônimo de alegria, mas também de consciência. Por isso, incentivamos o consumo responsável e lembramos a todos que beber com moderação e respeitar o próximo faz parte da verdadeira folia.

Prepare-se para viver o melhor Carnaval da sua vida, com a melhor companhia: Altaneira do coração da Amazônia para o seu copo!

