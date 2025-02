A prefeitura já prepara a nova ornamentação para o Carnaval da Família 2025, na Praça da Revolução, localizada no centro da cidade de Rio Branco.

As faixas, guarda-chuvas e enfeites em diversas cores já preenchem o espaço, colorindo a principal praça da cidade.

Contando com um palco maior na edição 2025 do que o apresentado em 2024, a posição precisou ser alterada, ficando localizado agora na avenida Getúlio Vargas, voltado em direção à biblioteca pública.

Um dos representantes do governo do estado nos preparativos carnavalescos, Júlio César Moura de Farias, afirmou que estão preparando um espaço aconchegante em conjunto com a prefeitura de Rio Branco e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

“Já começa nesta sexta-feira, dia 28, o carnaval da família. Teremos a escolha do Rei Momo, da Rainha do Carnaval, nossa realeza já no primeiro dia, teremos os shows de bandas locais fechando a noite de abertura”, comentou.

Sobre a expectativa de público, ele reforçou que o esperado para os dias com shows nacionais são, aproximadamente, 35 mil pessoas por noite, enquanto o montante aguardado para os dias de folia com artistas locais é de aproximadamente 10 mil. Somados, o esperado para os dias de carnaval é que cerca de 100 mil pessoas passem pela praça.

Para além da segurança, as barracas dos comerciantes já começam a ser montadas, com venda de bebidas, comidas e demais itens.

O governo do estado fez um sorteio com diversos comerciantes para reforçar as vendas no local. A feira da economia solidária foi montada localizada ao lado da biblioteca pública. O coordenador do Fórum Acreano de Economia Solidária, Carlos Taborga, falou sobre os comerciantes que estarão no local durante o período carnavalesco.

“E nós estamos aqui com 60 empreendimentos que vão trabalhar exclusivamente com a alimentação. Na feira de Natal nós movimentamos aqui em torno de R$ 1.280.000 só aqui na feira, então a gente espera que esse valor aumento”, revelou ele, afirmando que chegar ao valor de R$1,5 milhão movimentados em apenas durante as noites de evento.

VEJA: