Carnaval da Família: empreendedores locais projetam crescimento de pelo menos 20% nas vendas

O Carnaval da Família 2025 promete agitar não apenas os foliões, mas também o comércio local. Durante os cinco dias de evento, mais de 40 empreendedores terão a oportunidade de comercializar alimentos típicos, doces, acessórios e brinquedos, movimentando a economia da capital acreana.

A expectativa é que o faturamento cresça pelo menos 20% em comparação ao ano anterior, quando as vendas atingiram R$ 154 mil.

Com programação marcada entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco, o evento é uma realização conjunta do governo estadual, da Prefeitura de Rio Branco e da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa). Além de ser um dos momentos mais esperados do calendário cultural, a festividade se tornou uma alavanca para o empreendedorismo e o turismo, atraindo visitantes de outras cidades e estados.

VEJA TAMBÉM: Carnaval da Família, em Rio Branco, terá apenas bebidas da Ambev à venda; veja detalhes

Para definir os comerciantes que terão espaço garantido no evento, um sorteio foi realizado no último dia 21, reunindo dezenas de interessados. Ao todo, foram distribuídas 20 vagas para barracas de alimentação, 10 para ambulantes fixos, 15 para ambulantes que circularão pelo evento e uma para brinquedos infantis. Além disso, foram selecionados suplentes para substituir eventuais desistências ou descumprimentos das regras estabelecidas.

A diretora de Empreendedorismo da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), Patrícia Parente, destacou a relevância do evento para o fortalecimento do comércio local. “Um carnaval bem estruturado não apenas aquece as vendas, mas fortalece os pequenos negócios e impulsiona a geração de renda”, afirmou.

O secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, reforçou que a parceria entre governo e prefeitura tem como objetivo garantir uma festa organizada, segura e acessível para todas as famílias. “Além de proporcionar lazer e entretenimento, o Carnaval da Família tem um papel fundamental na economia. Com essa estruturação, acreditamos que este ano as vendas serão ainda mais promissoras para os comerciantes”, concluiu.