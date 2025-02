Carnaval da Família, em Rio Branco, terá apenas bebidas da Ambev à venda; veja detalhes

O Carnaval de 2025 começa na próxima sexta-feira (28) e se estende até a terça-feira (4). Em Rio Branco, a festa será realizada na Avenida Getúlio Vargas, em uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado e a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa).

Embora seja proibida a entrada de geleiras, os foliões que quiserem consumir bebidas podem ficar tranquilos, pois haverá venda de diversos produtos alcoólicos dentro da festa.

As cervejas comercializadas serão as fabricadas e vendidas pela Ambev, como Skol, Brahma e Budweiser, por exemplo. Os amantes de Heineken vão ter que consumir outro produto.

Entre os itens proibidos na festa estão: objetos de vidro ou cortantes, capacetes e cadeiras.