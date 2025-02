Carnaval de rua começa na próxima sexta-feira em Sena; atrações foram definidas

A quina carnavalesca em Sena Madureira está confirmada para começar na próxima sexta-feira (28) na Avenida Avelino Chaves, centro da cidade. De acordo com a Prefeitura, organizadora do evento, o palco será montado nas proximidades da Maçonaria para receber os artistas locais e de outros municípios.

Além das cinco noites, haverá também, durante a tarde, o carnaval reservado para os idosos (Grupo da terceira idade) e para as crianças.

O “carnaval do povo”, como está sendo chamado, contará com as seguintes atrações: Hangel Borges, Álamo Kário, Roger Sousa, Luziene Lucena, Vinicius Diniz, Dhemmyly Vicente, Bonde do Kambas, Dean Matos, Sorriso Show e Letícia Feitosa.

Com relação à segurança dos foliões, a Polícia Militar, através de seu comandante, Fábio Diniz, está traçando todo o esquema previamente.

Um dos pontos a ser destacado diz respeito ao trânsito, onde a fiscalização será intensificada nesse período com a meta de reduzir o número de acidentes.